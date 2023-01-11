TFF'nin internet sitesinde yer alan anma mesajında, "8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen, geçtiğimiz sene elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık..." ifadeleri kullanıldı.
TFF'den Ahmet Çalık için anma mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen yıl vefat eden Ahmet Çalık için anma mesajı yayımladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2023- 11:26