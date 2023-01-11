Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Troyes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?or. Peki, Strasbourg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Troyes ile Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes ile Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES İLE MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes ile Marsilya maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

AJACCIO - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Troyes

Lis; Balde, Salmier, Palmer-Brown, Conte; Kouame, Chavalerin; Bruus, Lopes, Odobert; Ripart

Marseille

Lopez; Gueye, Mbemba, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac; Under, Payet; Sanchez