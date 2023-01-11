Strasbourg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Strasbourg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg sahasında Lens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Strasbourg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?or. Peki, Strasbourg - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2023- 11:30