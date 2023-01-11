PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG sahasında Angers'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken PSG ile Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Angers maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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PSG - ANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG

Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat; Vitinha, Pereira, Ruiz; Messi; Mbappe, Neymar

Angers

Bernardoni; Bamba, Hountondji, Blazic, Doumbia; Mendy, Bentaleb; El Melali, Hunou, Thioub; Sima