Nice - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice sahasında Montpellier'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nice - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Nice ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nice - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Montpellier maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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NICE - MONTPELLIER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice

Schmeichel; Rosario, Dante, Todibo; Lotomba, Lemina, Thuram, Bard; Pepe, Barkley, Laborde

Montpellier

Omlin; Sacko, Jullien, Esteve, Maouassa; Ferri, Leroy, Savanier; Nordin, Wahi, Mavididi