Joao Felix resmen Chelsea'de!
Chelsea, Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı. İşte Chelsea'nin paylaşımı...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2023- 15:07
Londra ekibi, 6 aylık kiralama için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödeyecek. Felix'in sezon sonuna kadar olan 6 milyon euro'luk maaşı da tam olarak karşılanacak.
ATLETICO, 125 MİLYON EURO'YA ALDI
Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, 131 maçta 33 gol attı.
24 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı ile 28 maçta 4 golü bulunuyor.