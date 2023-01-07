Monza - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Monza sahasında Inter'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monza - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 17. haftada Monza ile Inter karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Inter maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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