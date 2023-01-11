Karagümrük taraftarı Kasımpaşa maçına alınmayacak
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa - Karagümrük derbisinde konuk ekibim seyircileri alınmayacak.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2023- 15:12
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Haliç derbisinde karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak bu önemli karşılaşmaya Karagümrük taraftarları, İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği alınmayacak.