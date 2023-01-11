Ajaccio - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Ajaccio ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AJACCIO - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ajaccio - Reims maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de beIN SPORTS MAX 2'de canlı yayınlanacak.
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AJACCIO - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ajaccio
Leroy; Youssouf, Gonzalez, Diallo, Kone; Nouri, Marchetti, Coutadeur, Belaili; Idrissy, Levine
Reims
Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, Smet; Munetsi, Matusiwa; Ito, Flips, Bergen; Holm
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