Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Dortmund ve Fortuna Düsseldorf, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga devi Dortmund ile Fortuna Düsseldorf, hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Fortuna Düsseldorf maçı 10 Ocak Salı günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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