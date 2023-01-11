Auxerre - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre sahasında Toulouse'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Auxerre - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Toulouse maçı 11 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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AUXERRE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre

Costil; Zedadka, Jubal, Jeanvier, Mensah; Sinayoko, Sakhi, Toure, M'Changama; Autret, Niang

Toulouse

Dupe; Sylla, Rouault, Nicolaisen, Diarra; Dejaegere, Spierings, Van den Boomen; Ratao, Onaiwu, Chaibi