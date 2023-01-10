Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Newcastle United ve Leicester City kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 09:30