Newcastle United - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Newcastle United ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NEWCASTLE UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Newcastle United - Leicester City maçı 10 Ocak Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Newcastle United: Pope; Manquillo, Lascelles, Botman, Lewis; Almiron, Guimaraes, Longstaff; Ritchie, Murphy, Wood
Leicester City: Ward; Castagne, Amartey, Çağlar Söyüncü, Thomas; Ndidi, Tielemans, Albrighton, Perez; Iheanacho, Daka
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