Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Inter sahasında Parma'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 11:00