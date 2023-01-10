Manchester United - Charlton Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

Manchester United - Charlton Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Manchester United ve Charlton Athletic kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Charlton Athletic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023- 09:30