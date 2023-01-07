İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Norveç'in Molde takımından Fildişi Sahilli forvet David Datro Fofana'yı transfer etti.

Chelsea Kulübü, 20 yaşındaki Fofana ile 2029'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Chelsea'nin Fofana için 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Molde kariyerinde 65 maça çıkan genç futbolcu, 24 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.