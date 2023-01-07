Portekiz'de Ronaldo'nun yeni hocası Roberto Martinez!

Portekiz'de Dünya Kupası'na vedanın ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. The Athletic'in haberine göre, Portekiz, Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 18:15