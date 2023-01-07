Portekiz'de Ronaldo'nun yeni hocası Roberto Martinez!
Portekiz'de Dünya Kupası'na vedanın ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. The Athletic'in haberine göre, Portekiz, Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2023- 18:15
The Athletic'in haberine göre, Portekiz, Roberto Martinez ile prensip anlaşmasına vardı. İspanyol teknik adamın, resmi işlemlerinin gelecek hafta sonuna kadar bitmesinin beklendiği aktarıldı.
MİLLİ TAKIM DENEYİMİ VAR
2016-2022 yılları arasında Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Martinez, 2022 Katar Dünya Kupası'na gruplara veda edilmesinin ardından görevinden ayrılmıştı.