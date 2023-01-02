Strasbourg - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg sahasında Troyes'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Strasbourg - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Troyes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - TROYES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Troyes maçı 2 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.