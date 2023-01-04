Torino - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Torino sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Torino - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Torino ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Hellas Verona maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 16.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

TORINO - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino

Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria

Hellas Verona

Montipo; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Sulemana, Veloso, Doig; Verdi, Tameze; Henry