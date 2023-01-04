Lecce - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Lecce sahasında Lazio'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lecce - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Lecce ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Lazio maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

LECCE - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Francesco

Lazio

Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi; Vecino; Anderson, Immobile, Zaccagni