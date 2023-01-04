İtalya Serie A’nın 16. haftasında Spezia ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Spezia-Atalanta maçını haberimizden izleyebilirsiniz…

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde Spezia ile Atalanta kozlarını paylaşıyor. Spezia-Atalanta maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

SPEZIA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:30'da başlayan Spezia-Atalanta maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Spezia: Zoet, Ampadu, Bastoni, Amian, Kiwior, Nikolaou, Holm, Bourabia, Reca, Gyasi, Nzola

Atalanta: Sportiello, Palomino, Scalvini, Tolói, Mæhle, Koopmeiners, de Roon, Ruggeri, Éderson, Lookman, Duván Zapata