Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Roma sahasında Bologna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Roma ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Bologna maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ROMA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo

Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Alvarez, Pinamonti, Lauriente

Sampdoria

Audero; Murillo, Ferrari, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Leris; Montevago, Duricic, Gabbiadini