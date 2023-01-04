Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Cremonese sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Cremonese ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Juventus maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

CREMONESE - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cremonese

Carnesecchi; Sernicola, Hendry, Bianchetti, Valeri; Meite, Castagnetti, Pickel; Buonaiuto, Okereke; Dessers

Juventus

Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik