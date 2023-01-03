Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Reklam anlaşmalarıyla birlikte yıllık 200 milyon Euro kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı. Al Nassr'da forması giyecek olan Ronaldo ve ailesi, özel sitede, yüksek güvenlikli milyon Euro'luk malikanede yaşayacak. Portekizli yıldız oyuncunun Suudi Aribastan'da 12.2 milyon poundluk bir malikanede yaşantısını sürdürmesi bekleniyor.