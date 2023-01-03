Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo sağlık kontrolünden geçti. Portekizli yıldız yeni takımı Al Nassr için geri sayıma geçti. Ronaldo'nun sözleşmesinde özel madde! Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi'ne özel bir madde bulunduğu öğrenildi. İşte kramponlarını asmadan önce son bir kez daha Şsmpiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Portekizli yıldızın sözleşmesine eklenen o detay... haberin devamı Ronaldo'nun malikanesi dudak uçuklattı! Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Reklam anlaşmalarıyla birlikte yıllık 200 milyon Euro kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı. Al Nassr'da forması giyecek olan Ronaldo ve ailesi, özel sitede, yüksek güvenlikli milyon Euro'luk malikanede yaşayacak. Portekizli yıldız oyuncunun Suudi Aribastan'da 12.2 milyon poundluk bir malikanede yaşantısını sürdürmesi bekleniyor. haberin devamı