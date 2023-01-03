Cristiano Ronaldo Al Nassr ile imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesini fesheden ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile anlaşmaya varan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenlendi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 19:24 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023- 19:40