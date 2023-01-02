Ronaldo'nun malikanesi dudak uçuklattı!

Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Reklam anlaşmalarıyla birlikte yıllık 200 milyon Euro kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı. Al Nassr'da forması giyecek olan Ronaldo ve ailesi, özel sitede, yüksek güvenlikli milyon Euro'luk malikanede yaşayacak. Portekizli yıldız oyuncunun Suudi Aribastan'da 12.2 milyon poundluk bir malikanede yaşantısını sürdürmesi bekleniyor.

Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a 2.5 yıllığına transfer oldu. Reklam anlaşmalarıyla birlikte yıllık 200 milyon Euro kazanacak olan Portekizli yıldız, tarihin en pahalı imzasını attı.Sansasyonel transferin ardından tüm dünya Al Nasrr kulübünü dikkatle takip etmeye başladı. Transferin ardından kulübün İnstagram ve Twitter hesaplarında takipçi patlaması yaşandı. Ronaldo formaları kısa süre içinde satışa çıktı ve satış rekorları kırdı.İngiliz medyasından The Sun ise Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan'da bekleyen hayatı kaleme aldı. 37 yaşındaki Portekizli yıldızı Suudi Arabistan'da lüks bir hayat bekliyor. Portekizli yıldız,, Riyad 'ta krallar gibi yaşayacak.

Al Nassr'da forması giyecek olan Ronaldo ve ailesi, özel sitede, yüksek güvenlikli milyon Euro'luk malikanede yaşayacak. Portekizli yıldız oyuncunun Suudi Aribastan'da 12.2 milyon poundluk bir malikanede yaşantısını sürdürmesi bekleniyor.

Haberde, Cristiano Ronaldo'nun 500 milyon sterlinlik servetine servet katacağı vurgulanırken çocuklarının nasıl bir hayat sürdüreceği ile ilgili de ufak bilgilere yer verildi. The Sun, Ronaldo'nun çocukları Cristiano Jr, Eva, Matteo, Alana Martina ve Bella'yla her zamankinden daha fazla ilgileneceğini de vurguladı.



İşte gazetede yer alan dikkat çekici ifadeler: "Ronaldo ve ailesi şehrin en iyi restoranları da dahil olmak üzere inanılmaz bir gece hayatıyla övünen Al Muhammadiyah'a yerleşebilir. Ya da çocuklarını eğitmek için en iyi uluslararası okullarla dolu bir bölge olan Al Nakheel da bir seçenek.



Ronaldo'nun yaşayacağı yer, kendi olimpik yüzme havuzuna, abartılı bir şelaleye sahip bir resepsiyon odasına ve Al Macqa mahallesindeki arazisinde 3 konuk villasına sahip 8 yatak odalı bir mega malikane.



Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşan Cristiano Ronaldo'nun imza töreninin detayları belli oldu. Tarihin en pahalısı futbolcusu unvanını elde eden 37 yaşındaki oyuncu için yarın 19.00'da imza töreni düzenlenecek.



Oyuncu da uçakta taraftarlara yönelik bir video mesaj paylaştı ve "Merhaba. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Manchester United'ın eski yıldızının hayat arkadaşı Georgina Rodriguez de uçaktan resimler paylaştı.



Sağlık kontrolünden geçecek Ronaldo'nun Perşembe günü Al-Ta'ee maçının kadrosunda yer alabilir.



Al Nassr'dan ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 Milyon Euro'ya yakın para kazanacak Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en büyük yıllık ücretine de imza attı.





— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 2, 2023