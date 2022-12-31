Lüks harcamalarıyla sık sık gündem olan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, kural bozmadı.
O para dudak uçuklattı! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan servet harcadı
Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan Doğan'ın Londra tatilinde yaptığı harcama dudak uçuklattı. Aslıhan Turan Doğan, anne-babası ve iki oğluyla gittiği seyahatte adeta servet harcadı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 31.12.2022- 10:43
Geçtiğimiz hafta bir haftalığına İngiltere'ye giden sosyetiğin yanında iki oğlu ile anne ve babası vardı.
Geceliği 50 bin TL'lik otelde iki ayrı oda tutan Aslıhan Doğan Turan, sadece konaklamaya 700 bin TL ödedi.