Pele'nin dev mirası ortalığı karıştırdı!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin yaklaşık 100 milyon dolarlık mirası kavga çıkardı. 82 yaşında hayata veda eden Siyah İnci'nin üç eşinden olan çocukları ve kabul etmediği evlatları birbirine girdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2022- 15:10