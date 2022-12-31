AĞUSTOS

4 AĞUSTOS: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını duyurdu.

9 AĞUSTOS: Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

10 AĞUSTOS: Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Eflatun-beyazlılar, 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

14 AĞUSTOS: Almanya'da düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular Enes Yenipazarlı ve Bayram Sönmez'den oluşan hafif kilo erkekler iki tek ekibi, gümüş madalya aldı.

16 AĞUSTOS: Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can, 10 bin metre yarışında 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yasemin Can, şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.

20 AĞUSTOS: Milli okçular, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda toplamda 14 madalya kazanarak organizasyonu ilk sırada tamamladı.

22 AĞUSTOS: Türkiye, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı Yasemin Can'ın bir altın, bir gümüş, Yasmani Copello'nun da bir bronzu olmak üzere toplamda üç madalyayla 16. sırada noktaladı.