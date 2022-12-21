Cristiano Ronaldo için sadece tek teklif var!

Cristiano Ronaldo için sadece tek teklif var!

Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Cristiano Ronaldo takım bulmakta zorlanıyor. Şu ana kadar tek bir teklif alabilen yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nda da Portekiz Milli Takımı ile serüveni kötü noktalanmıştı. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 22:12