Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu.
Cristiano Ronaldo için sadece tek teklif var!
Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Cristiano Ronaldo takım bulmakta zorlanıyor. Şu ana kadar tek bir teklif alabilen yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nda da Portekiz Milli Takımı ile serüveni kötü noktalanmıştı. İşte haberin detayları...
Dünyaca ünlü yıldız isim Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde Manchester United ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.
Golcü oyuncu beklediğini Dünya Kupası'nda da bulamadı.