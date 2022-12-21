Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Şanlıurfaspor 5. tur maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı öncesinde merak edilenler arasından maçın yayın bilgileri, sakatlıklar ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki,Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki,Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak. Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.