Hull City'de forma giyen ünlü futbolcu Ozan Tufan'ın başı dertte.
Ozan Tufan'a soruşturma şoku! Şikayetçi oldular
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kariyerine devam eden Ozan Tufan, soruşturma şokuyla sarsıldı. 27 yaşındaki oyuncunun Almanya'dan getirttiği araca 'usulsüzlük' iddiasıyla el konulurken şikayetçi olundu. İşte detaylar...
Otomobilini bakıma götürün futbolcu büyük şoka uğradı.
Türkiye'de bir galeri aracılığıyla Almanya'dan getirttiği aracını yıllık bakımı için götüren Tufan'ın otomobiline 'usulsüzlük' iddiasıyla el konuldu.