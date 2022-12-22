TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalar yaparken; yabancı oyuncu sınırlaması konusunda da konuştu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, yabancı kuralına ilişkin de konuştu. İşte TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarından satır başları...
Büyükekşi, "Şu anda yabancı sayısıyla ilgili bir değişiklik gündemimizde yok. Bu transfer döneminde bir değişiklik yapmayacağız" dedi.
Hakem atamaları konusunda ise Büyükekşi, "Bundan sonra hakemler her hafta dijital olarak atanacak."