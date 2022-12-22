Mehmet Büyükekşi, 1. Lig ve 2. Lig'de de hakem atamalarının Süper Lig'deki gibi algoritma ile yapılacağını belirterek şunları söyledi, "Bu Türkiye'de ilk defa oldu. Kulüpler Birliği başkanı ve kulüp başkanlarımızın katılımıyla her hafta dijital atama yapılacak."