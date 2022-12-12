Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Fatih Karagümrük sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022- 09:54