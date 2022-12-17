Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Real Betis ile Inter kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Betis - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022- 13:00