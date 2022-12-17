Manchester City - Girona maçı hangi kanalda?
Fulham - West Ham United maçı hangi kanalda?
17 Aralık 2022 Döviz Kuru!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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