Arsenal - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Arsenal - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Arsenal ile Juventus kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022- 13:00