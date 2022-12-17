Arsenal - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Arsenal - Juventus hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Arsenal - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ARSENAL - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arsenal - Juventus maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
ARSENAL - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Arsenal
Turner; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Partey, Xhaka; Nelson, Odegaard, Vieira; Nketiah
Juventus
Perin; Riccio, Rugani, Gatti; Barbieri, Locatelli, Fagioli, Miretti, Iling Junior; Cerri, Kean