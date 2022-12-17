Fulham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fulham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Fulham ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fulham - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 11:30