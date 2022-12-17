PSG'den Messi açıklaması!

PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi, Dünya Kupası'nda performansıyla göz dolduran Lionel Messi hakkında konuştu. Khelaifi, "Messi'nin PSG'de çok mutlu olduğunu binlerce kez doğruladım. Bence kalmak istiyor. Dünya Kupası'ndan sonra kendisiyle görüşeceğiz. Her iki taraf da sözleşme uzatmayı istiyorsa neden olmasın" açıklamasını yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 09:41