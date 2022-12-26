TFF Fair Play ödüllerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun belirlediği Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" kampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gribal enfeksiyon yaşadığı için sesinin kısık olduğunu belirterek, ödülün takımına verilmesinden onur duyduğunu ve Trabzonspor'un madencilere, madenci sorunlarına geçmişten beri duyarlı bir kulüp olduğunu söyledi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2022- 18:26