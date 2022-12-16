Glasgow Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Glasgow Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale, milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"SÜRECİN ORTASINDAYIZ"



Beale, "Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı oldukça kötüydü. İlk teşhise göre 12 hafta sahalardan uzak kalacaktı. Şu an bu sürecin ortasındayız. Önümüzde en az 6-7 hafta daha var. Eğer her şey mükemmel giderse yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak." ifadelerini kullandı.

FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI



Sezon başında 4 milyon euro ve .bonuslar karşılığı Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bu sezon 7 maçta 376 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.