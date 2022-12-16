Al Nassr'dan Ronaldo açıklaması!

Al Nassr Başkanı Musalli Al Muammar'dan Ronaldo hakkında şoke eden açıklama geldi. Muammar, "Ronaldo kim? Onu tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 16:44