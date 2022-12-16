Ajax'ta Ahmetcan Kaplan şoku! Sahalara geri dönüş süresi belirsiz

Sezon başında Trabzonspor'dan Hollanda ekibi Ajax'a 9.5 milyon euro'ya transfer olan Ahmetcan Kaplan, talihsiz bir sakatlık geçirdi. Genç savunmacının sahalara geri dönüş tarihinin belirsiz olduğu belirtildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.12.2022- 21:32