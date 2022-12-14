Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida, Jose Mourinho ve Portekiz iddialı hakkında konuştu. Almeida, "Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu" ifadelerini kullandı.

İŞTE ALMEIDA'NIN SÖZLERİ:

Jose Mourinho her zaman milli takımda çalışmak istediğini söylerdi. Daha önce bunun için erken olduğunu söylemişti. Şimdi onun için doğru zaman mı bilmiyorum ama hepimiz onun dünyanın en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz. Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu.

38 yaşındaki Portekizli, Mourinho'nun Roma ile 2024'e kadar sözleşmesinin hatırlatılması üzerine, "Roma'dan ayrılmak ya da iki takımda birlikte görev alıp almayacağına ancak kendisi karar verebilir. İki takıma da yüzde yüz odaklanıp odaklanamayacağını sadece o biliyor" diye konuştu.