Vitor Pereira'ya tepki! Eski takımı...

İki dönem Fenerbahçe'de hocalık yapan Vitor Pereira, Flamengo ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin ardından eski kulübü Corinthians'tan tepki geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2022- 16:55