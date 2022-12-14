TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, önemli açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! "Hakemleri aldatmaya çalışan futbolcular..."
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önemli açıklamalarda bulundu. TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Kış Semineri'ne katılmak için Antalya'ya gelen Büyükekşi, hakemler hakkındaki projelerden bahsetti. İşte o sözler...
Büyükekşi, sezon başından beri Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarını algoritma ile gerçekleştirdiklerini anımsattı.
İkinci devre itibarıyla 2. ve 3. Lig'deki hakem atamalarını da algoritma ile yapacaklarını ifade eden Büyükekşi, mart ayından itibaren de Bölgesel Amatör Lig'de algoritmanın kullanılmaya başlanacağını belirtti.