Kayserispor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Kayserispor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Kayserispor ve Liepaja kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 12:40