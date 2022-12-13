Arsenal - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Arsenal - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Arsenal ve Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022- 11:00