Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Ankaragücü ve Konyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022- 12:40