TRT Spor'a konuşan milli kaleci Sinan Bolat, "Kaleciler bu Dünya Kupası'nda çok ön plana çıktı. Bono ve Livakovic öne çıkan isimler... Bu şampiyonlar oyuncular arasında değil de daha çok kaleciler arasında geçiyor" şeklinde konuştu.

Bolat ayrıca, "Türkiye'den bana teklifler vardı fakat tercihim Westerlo'dan yana oldu" ifadelerini kullandı.

HALİL AKBUNAR'DAN SİNAN BOLAT'A ÖVGÜ

Göztepe'den transfer edilen milli oyuncu Halil Akbunar ise, "Adaptasyonum Sinan ağabey sayesinde daha da kolaylaştı. 5-6 ayda adapte olacağıma bu süre 1-2 aya indi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Buraya alıştım" dedi.