Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Hırvatistan'ı yarı finale kadar taşıyan Luka Modric önemli açıklamalarda bulundu. Modric, "futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum." dedi.

Arjantin maçı hakkında konuşan deneyimli oyuncu, "Dünya Kupası'na odaklandım. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

Futbolu Real Madrid'de bırakmak istediğini söyleyen yıdız isim, "Tabii ki futbolu Real Madrid'de bırakmak istiyorum ama hiçbir şey için yüzde yüz diyemezsiniz. Ama Real Madrid'de bırakmak benim hayalim" dedi.



37 yaşındaki Modric, 2012 yılından bu yana Real Madrid'de forma giyiyor. Hırvat oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.